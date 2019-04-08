رئيس البرلمان الليبى لـ"اليوم السابع": تأجيل ملتقى غدامس للحوار السياسى

كتب : أحمد جمعة

كشف رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عن تأجيل ملتقى غدامس للحوار السياسى الذى تنظمه الأمم المتحدة، مؤكدا أن التطورات والأوضاع الأخيرة ستدفع نحو تأجيل الملتقى وعدم عقده فى موعده المحدد له منتصف إبريل الجارى.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" - ينشر لاحقا - أن تحرك الجيش الليبى نحو العاصمة طرابلس هدفه حماية الدستور وحقوق وحريات المواطنين وتأمين أرواحهم وممتلكاتهم.

واتهم رئيس مجلس النواب الليبى العصابات الإجرامية والخارجة عن القانون المتمركزة فى طرابلس بعرقلة كافة مسارات الحلول السياسية، مؤكدا أن توجه الجيش الليبى لتحرير العاصمة وإخراج المسلحين جاء بعد فشل المجتمع الدولى وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج فى إخراج المسلحين من العاصمة.

وأكد رئيس البرلمان الليبى على أهمية دعم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية مضيفا: "نرحب بانضمام كافة العسكريين الليبيين إلى قوات الجيش الوطنى الليبى لكن المشكلة تكمن فى وجود بعض المليشيات المسلحة التى تتحكم فى بعض العسكريين بالمنطقة الغربية للبلاد، ونؤكد مجددا أنه يحق لأى ضابط مهما كانت رتبته أو موقعه الانضمام إلى الجيش الليبى المكلف من الشرعية وهو جيش وطنى ونظامى."

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبى: "حال تكرار نفس الأخطاء التى جرت فى اتفاق الصخيرات ستفشل كافة جهود التسوية وسينتقد الشعب الليبى المشاركين فى ملتقى غدامس حال لم يلتزموا بالنقاط التى ذكرتها وتحديدا احترام الدستور، توجهت بهذا الحديث للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ومع المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة خلال لقائى الأخير معهم فى طبرق وهو نفس الحديث الذى أكدت عليه اليوم خلال لقائى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط."