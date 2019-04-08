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رئيس البرلمان العراقى يبحث مع نظيره الكويتى تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين

الإثنين، 08 أبريل 2019 07:18 م
رئيس البرلمان العراقى يبحث مع نظيره الكويتى تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي
أ ش أ
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بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين في الكويت، والعمل على تحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة.

 

وأفاد بيان لمكتب الحلبوسي، نشرته قناة (الإخبارية) العراقية، بأنه جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وكذلك تنسيق المواقف العربية بالمحافل الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا مساهمة المجتمع الدولي بإعادة الإعمار والاستقرار، حيث أشاد الحلبوسي باهتمام الكويت بإعمار العراق ومدنه المحررة وعودة النازحين، داعيا إلى استمرار الدعم في هذا الملف.

 

وتابع البيان أن رئيس مجلس النواب أكد ضرورة تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين في الكويت، والعمل على تحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، لافتاً إلى أن الحلبوسي دعا نظيره الكويتي إلى المشاركة في المؤتمر البرلماني لدول جوار العراق، والذي سيعقد بالعاصمة بغداد في العشرين من الشهر الجاري، والمعني بدعم استقرار العراق.

 


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