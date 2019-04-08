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دواوين الوزارات.. التموين: بدء توريد القمح المحلى بداية الأسبوع المقبل

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. التموين: بدء توريد القمح المحلى بداية الأسبوع المقبل على المصيلحى وزير التموين
كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

"التضامن" تبدأ صرف معاشات إبريل المحولة إلى البنوك الأربعاء

 

وزارة التموين:

فيديو.. وزير التموين يضع حجر الأساس لمشروع الصوب الزراعية بالوادى الجديد

وزير التموين: بدء توريد القمح المحلى اعتبارا من الأسبوع المقبل

وزير التموين: إنشاء صومعة جديدة لتخزين الأقماح فى الفرافرة

 

وزارة التربية والتعليم:

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الصف الأول الثانوى بداية من 19 - 30 مايو

"التعليم" تتابع سير عملية تدريب المعلمين على التقدير الإلكتروني

 

وزارة الصحة:

الصحة تشدد الرقابة على محال الأسماك المملحة والمدخنة قبل احتفالات شم النسيم

 

وزارة الزراعة:

وزير الزراعة يبحث مع محافظ أسيوط سبل تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة

الزراعة" تمنح تراخيص 35 ألف صوب خضروات لزيادة الإنتاج وتسهيلات لإصدار الرخص

 

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يوجه شركات إلحاق العمالة بفتح أسواق عمل عربيًا وإفريقيًا

وزيرا القوى العاملة والآثار يزرعان 100 شجرة بالمتحف المصرى الجديد.. صور

 

وزارة الهجرة:

فيديو.. وزيرة الهجرة: حان الوقت لنقدم لمصر الكثير.. وعلماؤنا بالخارج لن يدخروا جهدًا

وزيرة الهجرة: "الشعب المصرى غيور على بلده ولما بيشتغل بيشتغل"

 

وزارة الأوقاف:

الأوقاف تنفى توقيع أى برتوكول مع جمعيات دعوية.. وتؤكد: مجالها خدمة المجتمع

 


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