خالد حنفى بمنتدى الأعمال العربى الروسى: مصر رائدة فى التبادل التجارى مع موسكو

أكد الدكتور خالد حنفى، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، ضرورة العمل على تحسين سبل النقل والمواصلات لخدمة التجارة العربية الروسية، وكذلك التعاون فى المجال السياحى عبر إنشاء شركة عربية روسية مشتركة للنقل، وأهمية تطوير التعاون المالى بين الدول العربية، وجمهورية روسيا الاتحادية، خاصة من ناحية فتح فروع لمصارف عربية فى روسيا، من أجل تيسير المدفوعات الناجمة عن التبادل التجارى وتوفير الائتمان الضرورى، بالإضافة إلى ضرورة التعاون فى إعادة الإعمار لا سيّما فى البلدان العربية التى شهدت حروبا من خلال توظيف الجهود المشتركة.

جاء ذلك، اليوم، خلال افتتاح منتدى الأعمال العربى الروسى بموسكو، والذى ينظمه مجلس الأعمال الروسى العربى، واتحاد الغرف العربية، بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الروسية، ووزارة الصناعة والاقتصاد والطاقة الروسية، وبدء فاعليات معرض "أرابيا إكسبو" الدولى الرابع الذى يضم أجنحة عرض فى مختلف المجالات من 16 دولة وذلك بمشاركة 14 وزير روسى وكبار أعضاء قيادة الحكومة الروسية، بالإضافة إلى رؤساء أهم الشركات الحكومية والشركات الخاصة وصناديق الاستثمار ومسئولين عرب.

وقال إن مصر تعد الدولة العربية الرائدة فى التبادل التجارى مع روسيا حيث إنه بلغ التبادل التجارى بين مصر وروسيا فى الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018 المنصرم، حوالى 2.775 مليار دولار، بارتفاع قدره حوالى 31.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 كما أن المصالح المشتركة فى ظل المتغيّرات التى يشهدها العالم تحتّم العمل على بذل اقصى جهد ممكن لزيادة حجم التبادل التجارى المصرى الروسى، وتشجيع الشركات على القيام بالترويج لمنتجاتها بمختلف الوسائل تعزيزا للصادرات، إضافة إلى التعاون فى إقامة المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنسيق الجهود بما يخدم التنمية الاقتصادية بمصر.

وأشار إلى أن معرض "أرابيا إكسبو" الدولى الرابع، هو المعرض العربى الوحيد فى دولة روسيا والحدث الرئيسى للتعاون التجارى والاقتصادى بين روسيا والعالم العربى، وسيستمر ثلاثة أيام ويضم 85 كيانا روسيا اتحاديا بالإضافة إلى دول رابطة الدول المستقلة. ويمثل مصر فى المعرض وفد رفيع المستوى يضم ٢٥ من أعضاء الغرف التجارية المصرية ورؤساء المجالس التصديرية ورجال الأعمال.