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خالد أبو بكر: أجندة السيسى فى واشنطن مكثفة.. وتبدأ بلقاء وزير الخارجية

الإثنين، 08 أبريل 2019 09:59 م
خالد أبو بكر: أجندة السيسى فى واشنطن مكثفة.. وتبدأ بلقاء وزير الخارجية خالد أبو بكر
كتب محسن البديوى
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قال خالد أبو بكر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ،  يستعد الآن لاستقبال  وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، مؤكدًا أن :" الرئيس السيسى يأتى إلى واشنطن وهو واقف على قدمين ثابتين وسيتحدث إلى ترامب وهو يختلف معه فيما يتعلق بالجولان العربية".

وقال "أبو بكر" عبر برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، من العاصمة واشنطن، إن أجندة الرئيس السيسى مكثفة، وستشهد عدد كبير من اللقاءات المحددة سلفًا والمتنوعة، حيث تتضمن لقاءات تتعلق بالدعوة إلى الاستثمار وأخرى تتعلق بوجهات النظر الأمريكية فى القضايا العربية والمصرية، بالإضافة للعلاقات بين القاهرة وواشنطن.

وأضاف خالد أبو بكر:  "مش كل الناس فاهمة قضايانا بالطريقة الصحيحة، وهذا يتطلب العمل أكثر لإيصال الرسالة بشكل أوضح لواشنطن".

وفيما تعلق بتناول الإعلام الأمريكى للزيارة قال  خالد أبو بكر ،"لا اعتقد أن  الإعلام الأمريكى موضوعى فى طرح وجهات النظر وإذا كانت هذه سياساته فعلينا اختراق هذه الآليات المؤثرة على الرأى العام هناك، فكثير من القوى المضادة للسياسات المصرية تلعب دور هام جدا فى توجيه الإعلام الأمريكى تجاه قضايانا المصرية".


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