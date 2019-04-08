حسمتها محكمة النقض وألغت إعدام المتهمين.. أبرز 10 معلومات حول "خلية داعش دمياط"

كتبت هدى أبو بكر

أسدلت محكمة النقض الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش دمياط" حيث أصدرت حكم نهائى بإلغاء أحكام الإعدام للمتهمين فى القضية، بينما أيدت لآخرين أحكام المؤبد والسجن المشدد 15 عاما.

وتأتى أبرز 10 معلومات فى القضية :

1 - فى يوليو 2014.. تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عناصر الخلية الإرهابية، وهى خلية تتبع تنظيم داعش، وخططت لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة واغتيال ضباط بالجيش والشرطة، وسافر بعض عناصرها إلى سوريا وتلقوا تدريبات هناك.

2 - عدد المتهمين فى القضية 28 متهمًا.

3 - أبرز الاتهامات.. الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.

4 - المتهمون الـ9 و13 و21 أقاموا معسكرات تدريبية فى سيناء طبقًا للتحقيقات.

5 - فبراير 2016.. بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى.

6 - فبراير 2018.. قضت المحكمة بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة.

7 - تضمن الحكم أيضا.. وضع المتهمين المحكوم عليهم بالسجن تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

8 - قدم المتهمون طعنًا أمام محكمة النقض خلال المدة القانونية وهى 60 يومًا وحددت المحكمة جلسة 17 مارس المقبل لنظر طعونهم.

9 - 17 مارس 2019.. أولى جلسات نظر طعون المتهمين وحجزتها المحكمة للحكم بجلسة 7 أبريل.

10 – 7 أبريل حسمت المحكمة القضية، وألغت أحكام الإعدام للمتهمين وخففتها إلى المؤبد و15 عاما، بينما أيدت أحكام المؤبد والسجن 15 عاما لباقى المتهمين.