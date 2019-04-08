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الإثنين، 08 أبريل 2019 10:44 م
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حبس مدير مدرسة 4 أيام فى واقعة مصرع تلميذ داخل بيارة صرف صحى بالغربية

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:05 م
حبس مدير مدرسة 4 أيام فى واقعة مصرع تلميذ داخل بيارة صرف صحى بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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قرر إسلام عبد السميع مدير نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حبس  كل من " ا. ا" مدير المدرسة، " م .ح " مشرف المرحلة الابتدائية بالمدرسة، " م .ش " المشرف العام بالمدرسة،  "م .ع " معلم التربية الرياضية بالمدرسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة  مصرع التلميذ محمد عمرو محمد البهنسي ،  أثر سقوطه فى بيارة صرف صحي داخل مدرسة بنوفر للتعليم الأساسي، أثناء حصه التربية الرياضية، فى القضية رقم 6065 لسنة 2019 ادارى مركز كفر الزيات.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات مع المتهمين أمس الأحد  ،وقررت حجزهم لجلسة تحقيق اليوم الاثنين لحين ورود تحريات المباحث، التي أكدت الواقعة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم فى الميعاد.

كان محافظ الغربية قد قرر إحالة مدير المدرسة ومشرف المرحلة التعليمية، ومدرس التربية الرياضية للنيابة العامة  ،وإيقافهم عن العمل لإهمالهم وتقصيرهم الشديد فى أداء مهام عملهم، وهو ما تسبب فى سقوط الطفل فى بيارة الصرف الصحى ووفاته، كما قرر صرف 10 آلاف جنيه لأسرة التلميذ.

 

 

 


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