حبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بالتجمع 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بالتجمع، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الخامس، عدة معلومات تفيد بقيام "محسن ع، ومروان ع"، عاطلين، بترويج المواد المخدرة وبيعها علي الشباب بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات، وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي المتهمين وبحوزتهم 12قطعة حشيش و1200 جنبه من متحصلات تجارتهم، وبسؤالهم أنكروا ترويجهم المواد المخدرة وبيعها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.