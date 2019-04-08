حالة الطقس اليوم الاثنين 8/4/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين ، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط أقصى الغرب، وعلى جنوب الصعيد وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية .

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة، ويكون الطقس ربيعياً مُعتدلاً في عُموم المناطق، وتتأثر أقصى جنوب وشرق المملكة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار خاصة مع ساعات العصر والمساء، قد تشمل مدينة العقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط في المناطق الصحراوية وتكون مثيرة لبعض الغبار.

وفي خليج العقبة، الرياح: جنوبية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (15-25سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.

ليلاً: تستمر درجات الحرارة والأجواء أدفأ من المُعتاد. وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات وخفيفة السرعة، وتكون فرص الأمطار المتفرقة واردة مع ساعات المساء في أقصى جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً،وبارداً نسبياً ليلاً، وتكوت الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.