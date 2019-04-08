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جون بولتون يؤيد قرار ترامب باعتبار "الحرس الثورى" الإيرانى منظمة إرهابية

الإثنين، 08 أبريل 2019 05:38 م
جون بولتون يؤيد قرار ترامب باعتبار "الحرس الثورى" الإيرانى منظمة إرهابية ترامب
هناء أبو العز
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علق  جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى،  على توصيف واشنطن "الحرس الثورى"، كمنظمة إرهابية، قائلًا على حسابه بموقع تويتر: مع التسمية الشرعية للحرس الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبيه، ينبغي أن يكون واضحًا للجميع ان هناك مخاطر لدعم "الحرس الإيراني'' بأي شكل من الاشكال، خاصة وأن إيران تستخدم الإرهاب لاستهداف الولايات المتحدة وحلفاءنا وشركاءنا".
 
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أعلن اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.
 
وأدرجت الولايات المتحدة بالفعل عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم سوداء لانتمائهم للحرس الثوري، لكنها لم تدرج القوة بأكملها على تلك القوائم، وقال ترامب في بيان له: "الحرس الثوري هو أداة الحكومة الرئيسية لتوجيه وتنفيذ حملتها الإرهابية العالمية".
 
 
وأضاف أن التصنيف "يوضح بجلاء مخاطر الدخول في معاملات مالية مع الحرس الثوري، أو تقديم الدعم له، إذا تعاملت مالياً مع الحرس الثوري فإنك بذلك تمول الإرهاب".
 

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