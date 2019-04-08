جامعة القاهرة تحتفل بيوم المخطوط العربى بالمكتبة المركزية.. اليوم

وائل ربيعى

تنظم المكتبة المركزية بجامعة القاهرة، احتفالا بيوم المخطوط العربى 2019 تحت عنوان "مُخطوطات مهجرة"، ويقام الاحتفال الذى يعقد بقاعة التنوير مقر المكتبة، اليوم الإثنين، بمشاركة دار الكتب والوثائق القومية ومركز دراسات التراث العلمى بجامعة القاهرة.

ويتضمن الاحتفال، ندوة مكونة من 4 محاضرات الأولى: "مخطوطات مُهجرة- تجربة دار الكتب المصرية"، إذ يحاضر فيها الدكتور هشام محمود عزمى، رئيس دار الكتب والوثائق القومية وأستاذ المكتبات بكلية الآداب جامعة القاهرة، والثانية: "المخطوطات المهاجرة مسند الإمام أحمد نموذجا" يلقيها الدكتور أحمد معبد الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء.

وتأتى المحاضرة الثالثة بعنوان "مصاعب المحافظة على مخطوطاتنا العربية" وتحاضر فيها الدكتورة سلوى ميلاد أستاذ الوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة، والمحاضرة الرابعة بعنوان "المخطوط العربى المُهجر فى أوروبا – تاريخه وطرق تهجيره وأساليب حفظه وفهرسته وإتاحته"، ويحاضر فيها الدكتور مراد تدغوت الباحث بمعهد المخطوطات العربية.

ويتضمن الاحتفال معرض صور لبعض المخطوطات بمشاركة مركز دراسات التراث العلمى بجامعة القاهرة، ومعرض كتب بمشاركة دار الكتب والوثائق القومية، وزيارة لمتحف الجامعة وبانوراما التراث العربى ووحدة المسح الإلكترونى بالمكتبة، وورشة لتعليم الخط العربى مجانا.