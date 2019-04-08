تموين الجيزة: توفير الأسماك واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لشم النسيم

كتب سيد الخلفاوى

أكد هشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة، أن مديرية تموين الجيزة رفعت درجة الاستعداد لاستقبال شم النسيم، من خلال شن الحملات المستمرة للرقابة على محلات بيع الأسماك المملحة واللحوم، بالتنسيق مع مديريتى الطب البيطرى والصحة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالجيزة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع الخاصة باحتفالات أعياد الربيع، وتوفيرها بأسعار مناسبة للجمهور.

وأشار كامل، إلى أنه سيتم توفير اللحوم الطازجة والمستوردة والأسماك الطازجة بأسعار مناسبة فى المجمعات الاستهلاكية مطالبا المواطنين بالشراء من المحال المرخصة والابتعاد عن باعة الأرصفة والجائلين.