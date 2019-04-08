تفاصيل مشروع وزارة الصحة للكشف المبكر عن سرطان الثدى × 7 معلومات

كتب وليد عبد السلام

بدأت وزارة الصحة والسكان الإستعداد لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالكشف المبكر عن أورام الثدى بين السيدات، فى إطار خطط الدولة لمواجهة السرطان .

"اليوم السابع" يستعرض فى تحليل معلوماتى تفاصيل الاستعدادى لمبادرة الرئيس السيسى للكشف المبكر عن أورام الثدى .

1- سيتم تنفيذ المبادرة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدى أول يوليو .

2- المسح يستهدف السيدات فوق الثلاثين عاماً.

3- ستتبع الحملة مراحل وخطوات محددة على غرار ما تم ب "100مليون صحة".

4- سيتم عمل مسح مبدئ ثم كشف تأكيدى وفحوصات معملية وتكون البداية بالسونار ثم إجراء الماموجرام.

5- سيتم عمل قائمة بالسيدات المستهدفات بالحى والمحافظة واتباع نظام الكشف الدورى

6 - يراعى فى المسح تاريخ المرض فى الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية، ووضع الخطة اللازمة لتطبيق الحملة.

7- ستتم إحالة المصابات للمراكز العلمية ومراكز الأورام الصحية والجامعية ومراكز القطاع الخاص لإجراء الفحوصات وتلقى العلاج اللازم.