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"تعليم القليوبية " توجه مديرى الإدارات بتطبيق عوامل الأمن والسلامة بالمدارس

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:57 م
"تعليم القليوبية " توجه مديرى الإدارات بتطبيق عوامل الأمن والسلامة بالمدارس مدرسة - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماع مع جميع مديري العموم للإدارات التعليمية بالمحافظة بالديوان وجميع مديرين المراحل المختلفة وجميع التوجيهات، بحضور عاطف سلامة وكيل المديرية، حيث تناول الاجتماع تنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة بكل دقة وسرعة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بتشكيل لجان للمتابعة الميدانية علي أرض الواقع، وشدد علي متابعة جميع الأمور الخاصة بالأمن والسلامة المهنية بجميع المدارس والإدارات التعليمية، منها التأكد من وجود أغطية للبلاعات، وأغطية الصرف، وعوازل الكهرباء، وذلك حرصا على الطلاب والعملية التعليمية داخل المدارس.

كما وجه "عجلان"، بتأمين وسلامة جميع مباني المدارس ومرافقها، والإلتزام بالضوابط التي حددتها الوزارة من بداية العام الدراسي، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة والصحة بجميع المنشآت التعليمية، مشيرا إلى أنه بالفعل تم تشكيل فرق من الديوان للنزول علي أرض الواقع والعمل علي إزالة أي سلبية أو معوقات حرصا علي أبناءنا الطلبة والطالبات، واختتم "عجلان"، حديثه لمديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، "في حالة عد الالتزام بتنفيذ المطلوب ستتحملون المسؤولية الكاملة".

 


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