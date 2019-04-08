تعرف على مدن استحوذت على سياحة المؤتمرات فى 2018.. تتصدرها برشلونة

كتبت آمال رسلان

كشف سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية عن الأرقام الفعلية التى حققتها سياحة المؤتمرات عالميا خلال 2018، لافتا إلى أن إحصائيات منظمة السياحة العالمية أظهرت أنه تم تنظيم 12 ألفا و904 مؤتمرات على مستوى العالم، شجعوا الحركة السياحية حول العالم.

وأوضح البطوطى فى تصريحات خاصة، أن إحصائيات منظمة السياحة العالمية أظهرت تصدر 8 دول على مستوى العالم فى مجال سياحة المؤتمرات والتى استحوذت على معظم المؤتمرات التى عٌقدت خلال العام الماضى، أغلبها عواصم كبرى فى القارة الأوربية.

جاء ترتيب المدن فى المقدمة برشلونة 195 مؤتمرا حضرها 149 ألف شخص، وباريس 190 مؤتمرا حضرها 112 ألف شخص، وفيينا 190 مؤتمرا حضرها 114 ألف شخص، وبرلين 185 مؤتمرا حضرها 98 ألف شخص، ولندن 177 مؤتمرا حضرها 79 ألف شخص، وسنغافورة 160 مؤتمرا حضرها 84 ألف شخص، ومدريد 153 مؤتمرا حضرها 110 ألف شخص، ثم براغ 151 مؤتمرا حضرها 67 ألف شخص، وليشبونة 149 مؤتمرا حضرها 77 ألف شخص، وسيول 142 مؤتمرا حضرها 53 ألف شخص.

أما بخصوص الدول التى تصدرت فى سياحة المؤتمرات فجاءت الولايات المتحدة فى الصدارة بتنظيم 941 مؤتمرا حضرها 424 ألف شخص، تلتها ألمانيا 682 مؤتمرا حضرها 246 ألف شخص، والمملكة المتحدة 592 مؤتمرا حضرها 192 ألف شخص، وأسبانيا 564 مؤتمرا حضرها 328 ألف شخص.

ثم جاءت فى المرتبة التالية إيطاليا 515 مؤتمر حضرها 172 ألف شخص، وفرنسا 506 مؤتمرات حضرها 211 ألف شخص، واليابان 414 مؤتمرا حضرها 133 ألف شخص، والصين 376 مؤتمر حضرها 127 ألف شخص، وكندا 360 مؤتمرا حضرها 168 ألف شخص، وهولندا 307 مؤتمرات حضرها 134 ألف شخص.