تعرف على الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات × 6 معلومات

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى تسهيل كافة إجراءات سداد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات الفائزين بالتأشيرات والبالغ عددهم 12 ألف حاج على أن يقوم كل الحجاج بتقديم بعض الأوراق الخاصة باستخراج التأشيرات تمهيدا للسفر فى الميعاد المحدد.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن الأوراق المطلوبة من حجاج الجمعيات الأهلية لاستخراج التأشيرات تمهيدا للسفر فى الميعاد المحدد فى نقاط محددة.

1- جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة على الأقل.

2- صورة بطاقة رقم قومى سارية لمدة لا تقل عن سنة.

3- فيش جنائى.

4- وشهادة طبية بالحالة الصحية تصدر من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

5- 12 صورة خلفية بيضاء.

6- بيان بالأمراض المزمنة تحت العلاج.



