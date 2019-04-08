video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 09:49 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تشكيل شعبة لمستغلى محاجر الرخام والجرانيت بالغرفة التجارية بالقاهرة

الإثنين، 08 أبريل 2019 09:35 م
تشكيل شعبة لمستغلى محاجر الرخام والجرانيت بالغرفة التجارية بالقاهرة تشكيل شعبة المحاجر الجديدة
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

أعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة، عن أنه تم إنشاء وتفعيل وانتخاب شعبة مستغلى محاجر الرخام والجرانيت بالغرفة التجارية.

وقالت الشعبة فى بيان لها، إن هذه الشعبة بمثابة نواة للم شمل قطاع الرخام والجرانيت فى مصر سواء كان صاحب محجر أو مصنع رخام وجرانيت أو مصنع ماكينات أو مستلزمات إنتاج أو مصدر ومستورد أو ورشة مهما كان حجمها الكل تحت مظلة.

 وأضاف البيان، أنه لن يتم التفريق بين أحد، فالمصنع فى النهاية هو رقم فى الميزان التجارى للدولة والتاجر كذلك والهدف النهائى هو تجارة المنتج أيا كان سوف نعمل ببرنامج ومنهج منظم يخدم الجميع من أجل مستقبل افضل للقطاع نتعاون مع جميع الاتحادات بمصر وخارجها ومع جميع الغرف التجارية بالعالم ومع مكاتب التمثيل التجارى حول العالم ومع المكاتب التصديرية جميعا لصالح رفع دورة الإنتاج وزيادة التصدير.

وفيما يلى أول تشكيل لشعبة مستغلى محاجر الرخام والجرانيت بالغرفة التجارية، شريف مهدى، سيد شيحة، أيمن محمود حمدون أشرف عوض، رامى أحمد ميدرا، صابر امبابى أحمد محمد محمود، محمد عارف عبد الرسول.

كما تم انتخاب إدارة الشعبة، محمد عارف رئيس الشعبة، أيمن محمود حمدون نائب أول، صابر امبابى نائب ثانى، أحمد محمد محمود سكرتير الشعبة.


إضافة تعليق

شعبة مستخلصى الرخام

مصانع الرخام

شق الثعبان

الغرفة التجارية




لا تفوتك
ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة