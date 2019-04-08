تسليم 88 خطاب تخصيص كمرحلة أولى لوحدات الإسكان الاجتماعي بزفتى

الغربية – مصطفى عادل

شهد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية احتفالية توزيع خطابات التخصيص لوحدات الإسكان الإجتماعى بأرض الجزيرة بمدينة زفتى على 88 مواطنا مستحقا تم قبول طلباتهم كمرحلة أولى من إجمالى 280 وحدة تم بناؤها بزفتى منذ عام 2008 ولم تسلم للمستحقين منذ ذاك الوقت.

وتم فتح قبول طلبات المواطنين للحصول على هذه الوحدات عام 2008 ثم مره أخرى فى عام 2010 وفى عام 2011 تقدم 470 مواطن تم قبول 270 طلبا، وفى عام 2014 تم تشكيل لجنة تظلمات من المحافظة والتى انتهت إلى قبول 86 طلبا، وفى عام 2017 تم عمل القرعة العلنية لتحديد رقم الشقة والبلوك للمستحقين، ولكن توقفت أعمال تسليم الوحدات المخصصة لمستحقيها نظراً لوجود عقبات فى التمويل للوحدات والتى انتهت بموافقة محافظ الغربية يوم 28/3/2019 على تمويل هذه الوحدات من صندوق الإسكان بالمحافظة وذلك تسهيلاً على المواطنين وللإلتزام الكامل ببنود التعاقد فى حينه.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم وعرض فيديو موجز عن جولة محافظ الغربية فى مدينة زفتى يوم 5/9/2018 ولقائه بالمواطنين الذين عرضوا معاناتهم فى عدم تسلم هذه الوحدات السكنية منذ أكثر من 10 أعوام.

وأكد محافظ الغربية على جدية العمل منذ هذه الجولة لحل هذه المشكلة وتسليم الوحدات إلى مستحقيها بأسعار عادلة وعدم تكليف المستحقين أى أموال إضافية فى أسرع وقت، حيث تم التنسيق مع صندوق التمويل العقارى وبنك التنمية الصناعية وجميع المعنيين لحل هذه المشكلة فى أسرع وقت وفق شروط التعاقد والتكلفة الإنشائية.

وأوضح محافظ الغربية فى كلمته أن التكلفة الإنشائية للوحدة تتراوح بين 50 ألف جنية إلى 73 ألف جنيه تقريباً وتبلغ قيم الدعم من وزارة الإسكان 17735 جنيها وقدم المواطن مقدم حجز للوحدة 5 آلاف جنيه ويترواح المبلغ الذى يسدده المواطن من 28 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه تقريباً، حيث يقوم المستحق بسداد 25% من قيمة الوحدة وسداد الباقى على أقساط شهرية لمدة عشر سنوات.

وأشار المحافظ إلى أنه يتبقى 192 وحدة سكنية تم فتح باب القبول لشغلهم وتقدم لهم 532 مواطنا وجارى فحص طلباتهم وسيتم تسليمهم فور الإنتهاء.

وخلال الحفل قام محافظ الغربية بتسليم 88 خطاب تخصيص على المستحقين وسط جو سادته فرحة وسعادة بالغة لحصولهم على هذه الوحدات.

وفى نهاية الحفل أكد محافظ الغربية حرصه الشديد على الوقوف بجانب المواطن البسيط والعمل على حل كافة مشاكله قائلاً: "المواطن له حق علينا" فى التنمية المجتمعية وتوفير كافة الخدمات.