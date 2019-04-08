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الإثنين، 08 أبريل 2019 10:59 ص
خالد صلاح
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تراجع الصادرات والواردات الألمانية أكثر من المتوقع فى فبراير

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:58 ص
تراجع الصادرات والواردات الألمانية أكثر من المتوقع فى فبراير انجيلا ميركل
(رويترز)
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أظهرت البيانات، اليومن الاثنين تراجع كل من الصادرات والواردات الألمانيةن أكثر من المتوقع فى فبراير فى أحدث مؤشر على أن نمو أضخم اقتصاد أوروبى سيكون هزيلا على الأرجح فى الربع الأول من السنة.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادى، إن الصادرات المعدلة فى ضوء العوامل الموسمية، تراجعت 1.3 بالمئة عن الشهر السابق، فى حين انخفضت الواردات 1.6 بالمئة، أدى ذلك إلى اتساع الفائض التجارى قليلا إلى 18.7 مليار يورو (20.99 مليار دولار) من 18.6 مليار يورو معدلة فى الشهر السابق.

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، أشار إلى تراجع الصادرات 0.5 بالمئة، والواردات 0.7 بالمئة، وكان من المتوقع تقلص الفائض التجارى إلى 18 مليار يورو.


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