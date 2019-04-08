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تأجيل محاكمة 23 متهماً بقتل مواطن والشروع فى قتل آخر بالقطامية لـ10 أبريل

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:41 ص
تأجيل محاكمة 23 متهماً بقتل مواطن والشروع فى قتل آخر بالقطامية لـ10 أبريل مشاجرة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 23 متهماً باستعراض القوة وقتل مواطن والشروع فى قتل أخرين بالقطامية، لجلسة 10 أبريل المقبل.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد المنعم.
 
وأسندت النيابة للمتهمين " طلال سليمان، غازى عواد، سلمى سالم، سليم عواد، حسين عواد، محمد فرج، سليمان سلامة، عماد محمد، محمد غازى، ضيف الله غازى، محمد سليم، بسام حسين، أحمد فرج، سعيد سلمى، محمد جمعة، محمد سليمان، عامر سلامة، عمرو سلامة، خالد سلامة، سلامة عمر، محمد سالم، محمد سعيد، أحمد خلف الله"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد بعضهما للسيطرة على تملك بعض الأراض الغير مملوكة لأى منهما، وذلك بأن أعد كلا منهما سلاحه، وما أن التقوا بالكيلو 36 طريق السويس حتى تبادلوا وابل من الأعيرة النارية لفرض سيطرتهم.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى السادس عشر، تهمة قتل المجنى عليه " عرفة محمد" عمداً خلال إطلاقهم وابل من الأعيرة النارية لفرض سطوتهم فأدت لإصابته بالإصابات التى أودت بحياته، كما شرع المتهمين فى قتل المجنى عليهم من السابع عشر وحتى الأخير.
 
 

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