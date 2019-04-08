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بعد مصرع تلميذ.. "تعليم الغربية": انتظام الدراسة بمدرسة "بنوفر"

الإثنين، 08 أبريل 2019 03:41 م
بعد مصرع تلميذ.. "تعليم الغربية": انتظام الدراسة بمدرسة "بنوفر" اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل
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أكد محمد فاروق القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن هناك لجنة من الوزارة قامت بزيارة مدرسة بنوفر للتعليم الإساسي، بإدارة كفر الزيات التعليمية، للوقوف على الكارثة التي شهدتها المدرسة امس، بمصرع تلميذ إثر سقوطه داخل بيارة صرف صحي مفتوحة بالمدرسة.
 
وأكد "فاروق"، أنه تم رفع المخلفات الخشبية الموجودة بالمدرسة، على ان يتم رفع جميع المخلفات من جميع المدارس على مستوى المحافظة خلال 72ساعة، مشيرا إلى انه سيتوجه برفقة مجلس امناء المديرية، وبعض النواب ووفد من المديرية لزيارة اسرة الضحية وتقديم واجب العزاء لهم.
 
وأشار إلى أنه جاري اختيار رجل ذو شخصية قوية لتولي منصب مدير إدارة كفر الزيات التعليمية، خلفا لمديرة الإدارة التي تم إيقافها عن العمل، وإحالتها عن العمل فى الواقعة، مشيرا أن النيابة العامة باشرت التحقيقات امس الاحد، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مع المحالين للنيابة، مؤكدا أن الإدارة كان يديرها مديرة ووكيله لها، وهو ما أثر على سير العمل، وأنه سيتم اختيار مدير يطبق روح القانون، ولديه القدرة على الإدارة، بكل حسم وقوة لمنع مثل هذه الكوارث.
 
وأوضح أن هناك لجان ستقوم بالمرور على المدارس، لرفع جميع المخلفات والأثاث المتهالك، والأخشاب خلال 3 أيام.
 
 

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