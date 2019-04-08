وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أنه تم نقل الصيادين تحت حراسة أمنية مشددة بالقطار، حيث سيتم تسليمهم إلى السلطات الهندية على الحدود بين البلدين.

وتأتي الخطوة الباكستانية في إطار إعلان اعتزامها إطلاق سراح 360 سجينا هنديا معظمهم من الصيادين على 4 مراحل خلال الشهر الجاري.

وتم ضبط الصيادين بتهمة التعدي على المياه الإقليمية الباكستانية وانتهاك الحدود البحرية الدولية، وعادة ما تلقي باكستان والهند القبض على الصيادين من الجانبين بسبب التهمة ذاتها.