انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف والخريجين لعام 2019 بكلية العلوم بجامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

انطلق اليوم الاثنين، ملتقى التوظيف للطلاب والخريجين بكلية العلوم بجامعة المنصورة والذى يُنظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومكتب متابعة الخريجيين بالكلية، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

وحضر الملتقى كل من الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة، والدكتور عادل محمد جنيدي عميد الكلية، الدكتور رزق مصطفى إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عوض إبراهيم أحمد نقيب العلميين، الدكتورة زينب أبو النجا مدير مركز تقييم الأثر البيئى، الدكتور هشام سلام مدير مركز الحفريات الفقارية، الدكتور أسامة أبو النصر مدير مركز التطوير الجامعى.

ويقدم الملتقى العديد من الفرص (تدريب ، توظيف ، دورات مجانية لإعداد الخريج لسوق العمل)، كما يمثل نافذة الكلية التى تنظر للمجتمع لكى تعرف ما يحتاجه سوق العمل ويتيح الملتقى الفرصة للشركات و المؤسسات ولتوفير فرص تدريب للطلاب و الخريجيين.

ويهدف الملتقى إلى استضافة العديد من الطلاب الخريجين لعرض خبرتهم لبث روح التنافس والأمل لدى الطلاب.

وأكد الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة، خلال افتتاح الملتقى، أن كلية العلوم من إحدى الكليات الأساسية والمساهمة الرئيسية لجعل الجامعة تحتل أوائل التصنيف فى الجامعات المصرية وأهم ما يقوم به الملتقى هو كيفية القيام بتأهيل الطالب لسوق العمل مشيرا إلى أن الدولة تدعم هذا التوجه من خلال استراتيجية واضحة تعمل على تنفيذها لتأهيل الطلاب والخريجين لخلق فرص عمل جديدة.

وتحدث الدكتور عادل محمد جنيدى عميد الكلية عن التفاؤل، وأن مصر فى طريقها للكثير من الإصلاحات والتطور والتنمية الشاملة وبناء المصانع، والتى تحتاج إلى خبرات أبنائها المخلصين واليوم تعمل الكلية من خلال الملتقى لتقديم فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل بالشراكة مع كبرى المؤسسات الصناعية.

وعلى هامش الملتقى تم افتتاح معرض الملتقى بحضور 20 شركة مشاركة أمام الكلية .