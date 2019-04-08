انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "صنايعية مصر" لتدريب 240 طالبا بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

تنطلق، اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"، والتى تم تدشينها بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ممثلة فى التعليم الفنى وجامعة بنها، تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن المبادرة فى مرحلتها الثانية تنطلق برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمد مجاهد نائب وزيرالتربية والتعليم للتعليم الفنى، وبرعاية الدكتورعلاء عبد الحليم محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ممثلة في التعليم الفنى، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية وتكريم محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها للطلاب مجتازى الدورة والقائمين عليها بالجامعة ومديرية التربية والتعليم.

وأشار عجلان، إلى أن المبادرة الرئاسية فى مرحلتها الثانية، وبعد تدريب 164 طالبا خلالها ستنطلق اعتبارا من الغد الموافق 8 إبريل بمشاركة 240 طالبا من طلاب مدارس التعليم الفنى، حيث سيتم تدريبهم بكليات الهندسة ببنها وشبرا والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والتربية النوعية والعلوم والطب البيطرى على الحرف والمهن المختلفة التى تتسق مع سوق العمل والتخصصات المطلوبة.

وأوضح، أنه يجرى حاليا الإعداد لعمل بروتوكول تعاون مع عدد من كليات جامعة بنها ومنها كلية الزراعة بمشتهر لتدريب الطلاب على زراعة أسطح المنازل من خلال دورات تدريبية على يد متخصصين فى هذا المجال ودورات أخرى على التصنيع الغذائى.

وقال المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى، إن المبادرة تهدف لإنشاء بنية حقيقية للنهوض بالصناعة المصرية والصناعات الحرفية بالتعاون مع التعليم الفنى الذى يمثل قاطرة التنمية لمصر وأملها فى النهوض بالصناعة والاقتصاد، ويمثل دعامة النهوض للوطن، ويعد ركيزة قوية فى الإنتاج بأنواعه.