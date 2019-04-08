انخفاض التبادل التجارى لروسيا مع الاتحاد الأوروبى.. وارتفاعه مع الصين وإيران

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أعلنت هيئة الجمارك الاتحادية الروسية، اليوم الاثنين، انخفاض حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بنسبة 4.5 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، ليسجل 42.83 مليار دولار.

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن صادرات روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي شهدت انخفاضًا بنسبة 2.6 في المائة لتبلغ 31.78 مليار دولار، في حين هبطت واردات روسيا من الاتحاد بنسبة 12.5 في المائة لتبلغ 11.05 مليار دولار، وبذلك انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي من إجمالي إيرادات التجارة الخارجية الروسية إلى 2ر43 في المائة من 45 في المائة.

ومن ناحية أخرى، ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في نفس الفترة المذكورة بنسبة 9ر2 في المائة، ليصل إلى 489ر16 مليار دولار.

وشهدت صادرات روسيا إلى الصين ، زيادة قدرها 3ر3 في المائة لتبلغ 418ر8 مليار دولار، في حين ارتفعت واردات روسيا من الصين بنسبة 5ر2 في المائة لتبلغ 071ر8 مليار دولار، وبذلك ارتفعت حصة الصين في إجمالي حجم التجارة الخارجية الروسية خلال الفترة المحددة بالتقرير إلى 6ر16 في المائة، مقارنة بـ16 في المائة في العام السابق.

وفي سياق آخر، ارتفع حجم التجارة الخارجية بين روسيا وإيران خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 14.2 في المائة على أساس سنوي ليسجل 360.7 مليون دولار.

وشهدت الصادرات الروسية إلى إيران زيادة قدرها 20.6 في المائة لتبلغ 262.7 مليون دولار، في حين زادت واردات روسيا من إيران بنسبة 0.2 في المائة لتبلغ 98 مليون دولار، وبذلك ارتفعت حصة إيران في إجمالي حجم التجارة الخارجية الروسية من 0.3 في المائة إلى 0.4 في المائة.

وعلى صعيد منفصل، ارتفع حجم التجارة الخارجية بين روسيا والولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي ليسجل 3.245 مليار دولار.

وشهدت الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة زيادة قدرها 18 في المائة لتبلغ 1.704 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات الأمريكية إلى روسيا بنسبة 0.47 في المائة لتبلغ 1.541 مليار دولار، وبذلك انخفضت حصة الولايات المتحدة في إجمالي حجم التجارة الخارجية الروسية خلال الفترة المشمولة إلى 3.3 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة في العام الماضي.