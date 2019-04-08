انتشار القمامة والفساد.. تتصدر شكاوى المواطنين لـ"لتنمية المحلية"

كتب على عبد الرحمن

كشف تقرير شهر مارس حول مبادرة "صوتك مسموع " التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية فى أكتوبر الماضى، عن وصول نحو 41 ألف و422 رسالة منها حوالى 9869 شكوى تم حل 95.6 % منها وجارى حل باقى الشكاوى .

وتبين من التقرير الذى عرض على اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن أن الشكاوى الخاصة بانتشار القمامة والإشغالات، كانت أبرز شكاوى المواطنين خلال شهر مارس بالإضافة إلى الشكاوى الخاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، حيث بلغت نسبة شكاوى الإشغالات 32%، فيما جاءت نسبة الشكاوى من مخالفات البناء 8.6%، و4.4% شكاوى من الفساد.

وبلغ إجمالى الشكاوى التى تلقتها المبادرة خلال شهر مارس عبر واتس واب فقط حوالى 4903 رسائل، من بينها 1817 شكوى مستوفاة، وأكدت الوزارة أنه تم الرد على 88.4 % من تلك الشكاوى، فيما وردت 173 شكوى عبر البريد الإلكترونى، تضمنت 59 شكو، فيما بلغ عدد الشكاوى الواردة على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" 237 شكوى تم الرد على 77.6%، كما أشار التقرير إلى تلقى الخط الساخن للمبادرة حوالى 250 اتصال تليفونى من المواطنين للاستفسار عن المبادرة.

وأكد اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة تنسق مع المحافظات فيما يخص شكاوى المواطنين عبر مبادرة "صوتك مسموع " وقطاع خدمة المواطنين بالوزارة، مؤكدًا أن الوزارة نجحت خلال الفترة السابقة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات فى الاستجابة الفورية لعدد من شكاوى المواطنين.