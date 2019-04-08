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اليوم.. جلسة تشاورية لمنظمة المرأة العربية لمسئولى التعليم بـ10 دول عريية

الإثنين، 08 أبريل 2019 08:00 ص
اليوم.. جلسة تشاورية لمنظمة المرأة العربية لمسئولى التعليم بـ10 دول عريية فاديا كيوان مديرة منظمة المرأة العربية
كتب محمود راغب
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تعقد منظمة المرأة العربية بالقاهرة، جلسة تشاورية على مستوى كبار المسئولين بوزارات التربية والتعليم في الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، حول إدماج النوع الاجتماعي في العملية التعليمية، وذلك اليوم الإثنين ، بمشاركة (10) دول عربية هي "الأردن، وتونس، وعمان، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، وموريتانيا، والسودان، واليمن".

وسيتم خلال الجلسة التشاورية عرض تجارب الدول  العربية الأعضاء بالمنظمة  في مجال مراجعة الكتب المدرسية من منظور النوع الاجتماعي،  كما يتم عرض ورقة عمل بعنوان "كيفية إدماج النوع الاجتماعي في العملية التعليمية" يناقشها الخبراء التربويون المشاركون فى الجلسة التشاورية، من أجل الخروج بتوصيات قابلة  للتنفيذ.

وتأتي هذه الجلسة التشاورية في مجال التربية ضمن برنامج عمل المنظمة الخاص بالتربية والثقافة والإعلام، الذي يهتم بمناهضة التمييز والعنف ضد المرأة ، جنبا الى جنب مع ترسيخ المساواة كقيمة تنعكس في منظومة أفكار وسلوكيات في الثقافة المجتمعية ،وذلك من خلال عملية التنشئة والتربية الممتدة منذ الطفولة المبكرة، والتي تمارس في المنزل والمدرسة وسائر المجتمع عبر المحتوى الثقافي والإعلامي الموجه للأطفال.


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الاثنين ..جلسة تشاورية لمنظمة المرأة العربية لمسئولى التعليم بـ 10 دول عريية

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