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اليوم.. الحكم على ضباط الهرم المتهمين بتعذيب مواطن حتى الموت

الإثنين، 08 أبريل 2019 06:00 ص
اليوم.. الحكم على ضباط الهرم المتهمين بتعذيب مواطن حتى الموت محكمه_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تصدر الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد نصر سيد أحمد حكمها على 6 ضباط وأمينى شرطة، فى اتهامهم بتعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم.

ووجهت النيابة للمتهمين "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هانى. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة بالتسبب فى وفاة شاب أثناء استجوابه.

 


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