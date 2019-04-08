اليورو قرب أقل مستوى فى شهر مع تنامى الحذر بين المستثمرين

(رويترز)

استقر اليور، اليوم الاثنين، قرب أقل مستوى فى شهر الذى سجله الأسبوع الماضى، مع تنامى الحذر بين المستثمرين بشأن توقعات العملة قبل اجتماع البنك المركزى الأوروبى هذا الأسبوع.

وقلص المتعاملون المراكز الدائنة فى اليورو، بأكبر هامش فى تسعة أشهر الأسبوع الماضى، بحسب بيانات أسبوعية، مع هبوط عائدات السندات الأوروبية الرئيسى، فى حين أشارت بيانات مؤشر مديرى المشتريات إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يجد صعوبة فى اكتساب قوة الدفع.

وارتفعت العملة الموحدة قليلا اليوم إلى 1.2228 دولار لكنها تظل قريبة من أقل مستوى فى شهر الذى سجلته الأسبوع الماضى عند 1.1183 دولار.

وتراجع الدولار مع هبوط عائدات السندات، ونزلت العملة الأمريكية 0.3% إلى 111.385 ين بعد أن ارتفعت لفترة وجيزة لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 111.825 ين يوم الجمعة عقب تقرير الوظائف الأمريكى.

ونزل الدولار الاسترالى 0.1 % إلى 0.7095 دولار أمريكى فى أعقاب تراجع أسعار السلع الأولية مثل النحاس.

واستقر الجنيه الاسترلينى قرب أقل مستوى فى أسبوع فى حين أبدت فرنسا وهولندا شكوكا إزاء خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لفترة أطول. وجرى تداول الاسترلينى عند 1.3050 دولار بزيادة 0.1 %.