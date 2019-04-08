النيابة تأمر بتشريح جثة سائق "توك توك" عثر عليه مقتولًا بطلق ناري بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة سائق "توك توك"، عثر علية مصاب بطلق ناري في منطقة البطن، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمعت النيابة لأقوال والدة المجنى عليه، والتى قالت إن ابنها اختفى منذ يوم، واعتقدت أنه مقيم في مسكن مملوك لهم، بالبدرشين، ولكنها حينما حاولت الاتصال به لم يجب على هاتفه، فأرسلت إليه أحد معارفها للاطمئنان عليه، فوجده جثة هامدة.

وتابعت، أن ابنها كان يعاني أزمة نفسية مؤخرا، ويقيم بمفرده منذ فترة في منزل آخر، ولم تتهم أحدا بقتله.

كان قسم شرطة الحوامدية تلقى بلاغ بالعثور على جثة المجنى عليه، وبالانتقال والفحص، تم العثور على جثته مسجاة على الأرض وبجوارها فرد خرطوش ودراجة نارية "توك تك".

وأشارت التحقيقات، أنه بفحص جثة المتوفى تبين ارتدائه لكامل ملابسه، وإصابته بطلق ناري بمنطقة البطن، ولا توجد إصابات أخرى ظاهرية.