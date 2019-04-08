"المنشآت السياحية": ارتفاع أسعار "منيو" المطاعم السياحية 40% خلال 2018

كتبت آمال رسلان

أكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية أن الأسعار لقوائم الطعام والمشروبات بالمطاعم السياحية شهدت خلال العام 2018 زيادة فى الأسعار بلغت 40% فى بعض الأحيان، مرجعا ذلك إلى زيادة أسعار المواد الخام التى يتم استخدامها.

وقال المصرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الأمر يخضع للعرض والطلب ولا يوجد هناك زيادات موحدة تسرى على كل المطاعم، فكل مطعم يقوم بحساب التكلفة الخاصة به ونسبة الربح ويطلب الزيادة لأسعار المشروبات والأغذية الخاصة به بصورة فردية وكل مطعم وفقا لظروفه.

وأوضح المصرى أن نسبة الزيادات بشكل عام فى غالبية المطاعم السياحية بلغت 40% خلال 2018، وكلها زيادات مرتبطة بارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والخضراوات فى الأسواق المصرية، لافتا إلى أن إجراءات رفع الأسعار تتم عبر تقديم طلبا لوزارة السياحة للموافقة عليها ويبدأ التطبيق فورا.

وأكد المصرى أنه يتم الآن رفع كفاءة المطاعم السياحية عن طريق تحديث معايير تصنيف المطاعم السياحية، من خلال لجنة تم تشكيلها وستنتهى من عملها خلال مايو المقبل استعدادًا لتنفيذها، لافتا إلى أنها ستراعى المطاعم التى تعمل خلال موسم الصيف فقط وأغلبها فى الساحل الشمالى، وكذلك المطاعم المتواجدة فى المولات التجارية.

وأشار إلى أن اللجنة بدأت عملها وقاربت على الانتهاء من مراجعة المواصفات وتحديثها، استعدادًا لرفعها على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط للاعتماد، ثم نبدأ مرحلة التطبيق على المطاعم الخمس نجوم والأربعة نجوم والثلاث نجوم كل وفقًا لتصنيفه، وسنرسل الشروط الجديدة فور اعتمادها للمطاعم ومن يرغب فى رفع درجته السياحية يرسل لنا طلبات.

وأكد المصرى أن بداية التصنيف السياحى للمطاعم من قبل وزارة السياحة هو الثلاث نجوم، حيث لا يعتد بتصنيف النجمة والنجمتين، وتوقع أن تنتهى اللجنة من عملها خلال شهر مايو المقبل، حيث يتم وضع المواصفات من قبل مستشارين لديهم خبرة فى مجال المطاعم السويسرية والأجنبية، وتشترك معنا وزارة السياحة.