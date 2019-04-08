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الإثنين، 08 أبريل 2019 12:56 م
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المشدد 6 سنوات وغرامة 100ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالهيروين وحيازة سلاح بالنزهة

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:10 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100ألف جنيه للمتهم بالاتجار بالهيروين وحيازة سلاح بالنزهة مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم حجازى محمد، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه عن تهمة حيازة سلاح نارى بالنزهة.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد حريز وأيمن محمد محمد، وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.
 
وأسندت النيابة للمتهم حجازى محمد، سائق، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح وذخائر نارية بدون تصريح.
 
 

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