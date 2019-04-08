video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 07:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المبعوث الأمريكى: لن يكون الشرق الأوسط مستقرا بدون الضغط على الحرس الثورى الإيرانى

الإثنين، 08 أبريل 2019 07:45 م
المبعوث الأمريكى: لن يكون الشرق الأوسط مستقرا بدون الضغط على الحرس الثورى الإيرانى الحرس الثورى الايرانى
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن أن يكون الشرق الأوسط مستقرًا بدون الضغط على الحرس الثوري الإيراني.

 

وقال هوك - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - إن الحرس الثوري جزء من الحكومة الإيرانية ومسؤول عن معاناة الشعب الإيراني، مضيفًا أن الحرس الثوري تنظيم إرهابي وسنواصل ملاحقته من خلال بناء تحالف يواجه أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة.

 

وأشار إلى أن توسع الحرس الثوري الإيراني يمثل أكبر تهديد للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا أن بلاده لا تهتم بتصريحات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بشأن تصنيف القوات الأمريكية على أنها منظمة إرهابية.

 

ودعا المبعوث الأمريكي كل الدول الأخرى لوضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، في إطار مواصلة الضغط على إيران لوقف أنشطتها الإرهابية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات ضد إيران لـ 13 أبريل 2020

العقوبات الأمريكية منعت إيران من الحصول على مساعدات لضحايا الفيضانات

ماذا لو أدرجت أمريكا "الحرس الثورى"منظمة ارهابية؟.. إيران تحبس أنفاسها عشية قرار محتمل.. القرار سيفرض قيودا على تحركات الحرس الثورى.. والبرلمان الإيراني يستبق الأحداث بقرار مماثل لقوات واشنطن

صور.. فيضانات إيران.. استنفار عام وموجة جديدة من الإجلاء بعد وصول الضحايا لـ70.. فرنسا وروسيا ترسل مساعدات.. والإعلام يصفها بـ"أسوأ من الحرب".. وتحذير من خطر نزوح الآلاف وتقليص المزروعات وتفاقم البطالة

وزير الإعلام اليمنى: الضغط على إيران سينجح جهود السلام فى البلاد

الحرس الثورى

ايران

امريكا

الشرق الاوسط




لا تفوتك
ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة