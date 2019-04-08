المبعوث الأمريكى: لن يكون الشرق الأوسط مستقرا بدون الضغط على الحرس الثورى الإيرانى

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أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن أن يكون الشرق الأوسط مستقرًا بدون الضغط على الحرس الثوري الإيراني.

وقال هوك - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - إن الحرس الثوري جزء من الحكومة الإيرانية ومسؤول عن معاناة الشعب الإيراني، مضيفًا أن الحرس الثوري تنظيم إرهابي وسنواصل ملاحقته من خلال بناء تحالف يواجه أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة.

وأشار إلى أن توسع الحرس الثوري الإيراني يمثل أكبر تهديد للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا أن بلاده لا تهتم بتصريحات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بشأن تصنيف القوات الأمريكية على أنها منظمة إرهابية.

ودعا المبعوث الأمريكي كل الدول الأخرى لوضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، في إطار مواصلة الضغط على إيران لوقف أنشطتها الإرهابية.