المالية: ورش عمل بجميع المحافظات بدءا من الغد للتوعية بآليات التحصيل الإلكترونى

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أعلنت وزارة المالية، عن تنظيم ورش عمل على مستوى جميع محافظات الجمهورية تبدأ من غدا الثلاثاء وحتى الخميس 18 من شهر أبريل الجارى، للتأكد من جاهزية العاملين بجميع الجهات الحكومية بآليات عمل منظومة التحصيل الإلكترونى الحكومى وتطبيقها بكفاءة.

وذكر بيان لوزارة المالية اليوم الاثنين، أن ورش العمل يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، بعنوان "مراجعة وسائل التحصيل الإلكترونى"، ضمن جهود وزارة المالية لاستكمال تطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى فى جميع الجهات الحكومية، حيث تلقى ورش العمل الضوء على المعالجات المحاسبية الخاصة بالتسجيل فى الدفاتر الإلكترونية وهى إحدى الآليات المهمة والمرتبطة بالمنظومة الإلكترونية للتحصيل.

وأضاف البيان، أن وزارة المالية طوال الفترة الماضية نظمت سلسلة من ورش العمل لشرح تطورات السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التى تتبناها الحكومة بهدف إحداث طفرة نوعية فى معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق الشمول المالى بمصر وهى المبادرات التى بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية لربط جميع الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية الكترونيا وفق المعايير الدولية.

من جانبه، قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن ورش العمل تغطى جميع محافظات مصر إلى جانب جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر الشريف، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بإلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية والتى تزيد قيمتها عن 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونى بدءا من مايو 2019، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، لافتا إلى أن القرار الوزارى يسمح أيضا بالسداد من خلال فروع معظم البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن ورش التوعية تستهدف تدريب 4 مسئولين من كل وحدة حسابية على مستوى الجمهورية وهم مدير الحسابات والمراجع ومدخل البيانات والصراف.

وأضاف عواد أنه يجرى حاليا تطوير وميكنة منظومة العمل الإدارى للعاملين بالوزارة، وتحسين مناخ بيئة العمل لجميع العاملين بما يسهم فى رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من الوزارة إلى الجمهور، وذلك فى إطار التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية لمواكبة التطورات، والتغلب على جميع التحديات التى تواجه المنظومة المالية الحكومية.