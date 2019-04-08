المؤبد لـ4 عاطلين بتهمة الشروع فى قتل وسرقة مواطن بالإكراه بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية الدائرة 27 جنوب بمعاقبة المتهمين بالشروع فى قتل آخر ونحره لخلافات بينهم بالسجن المؤبد وغرامة ألف جنيه ومصادرة السلاح المضبوط بمنشأة ناصر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر وعضوية المستشارين فوزى السيد وهانى ربيع وأمانة سر عامر على ويحى عبد الرشيد.

وجاء فى تحقيقات النيابة قيام المتهمين "إيهاب ع م" وشهرته الليبى جاد، "عادل ف ا" وشهرته عادل جاد، "أيمن ف ا" وشهرته أيمن جاد، "أدهم وم" وشهرته أيمن الجمل فى أغسطس 2014 شرعوا فى قتل المجنى عليه "جمال ع إ" عمدا وأعدوا لذلك الغرض سلاح نارى "فرد روسى" وأدوات مما تستخدم فى التعدى على الأشخاص "كذلك" وتوجهوا للمكان الذين تأكدوا وجوده فيه وما أن ظفروا به حتى وضع المتهم الثانى "كذلك" على رقبته وهدده بالنحر ثم أطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا وأنهال عليه المتهمون الثانى والثالث والرابع بالطعن بالكذالك فى مواضع متفرقة من جسده محدثين إصابته لديمومة الخلاف بينهم.

وقد توصلت تحريات المباحث التى قام بها "محمد أحمد إبراهيم" نقيب شرطة بقسم شرطة منشأة ناصر إلى توجه المتهمين للمقهى الذى تأكدوا من وجود المجنى عليه فيه وعقدوا العزم على قتله لديمومة الخلافات بينهم وأعدوا سلاح نارى "فرد روسى" وأسلحة بيضاء "كذالك" وما أن ظفروا به حتى أشهر المتهم الثانى سلاح أبيض وأطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا وأنهال عليه باقى المتهمون بالطعنات قاصدين بذلك قتله.