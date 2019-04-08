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الكرملين: لا نستبعد الحوار بين بوتين ومرشح الرئاسة بأوكرانيا زيلينسكى حال فوزه

الإثنين، 08 أبريل 2019 02:22 م
الكرملين: لا نستبعد الحوار بين بوتين ومرشح الرئاسة بأوكرانيا زيلينسكى حال فوزه زيلينسكى
موسكو(أ ش أ)
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صرح المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف بأن هناك احتمالا لإجراء حوار بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ومرشح الانتخابات الأوكرانية فلاديمير زيلينسكى، فى حال فوزه بالانتخابات.. مشيرا إلى أن الرئيس الروسى منفتح لحل جميع القضايا القائمة على جدول الأعمال مع أوكرانيا.

وقال بيسكوف - فى تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول استعداد الرئيس الروسى لإجراء مثل ذلك الحوار - "لقد كان الرئيس بوتين ولايزال يؤيد بشكل جاد هذا الحوار، لافتا إلى أن ذلك لا يتعين أن يحدث فى إطار الاستفزاز والتخريب"، على حد تعبيره.

وأضاف "أن بوتين أكد مرارا وتكرارا أن الأمر الرئيسى لحل النزاع فى منطقة "دونباس" يتمثل فى الحوار بين طرفى النزاع الداخلى فى أوكرانيا، لأن موسكو ليست طرفا فى هذا الصراع، مؤكدا أنه يمكن للأوكرانيين أنفسهم حل هذا النزاع إذا تحاوروا مع بعضهم البعض".

 


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