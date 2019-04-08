القبض على 10 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 10 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء، فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من، المتهم "محمد.م.م"50 عام، عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير، بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "احمد.ص.أ"33 عام عاطل، مقيم دائرة مركز ابوصوير، بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "اسلام.ا.م"29 عام عاطل، مقيم ابوعطوة بحوزته سلاح ابيض "سكين"، والمتهم "احمد.ح.م"28 عام عاطل، مقيم دائرة مركز القنطرة غرب، بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "احمد.م.ع"28 عاطل، مقيم المستقبل بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "مصطفى.ع.ا"33 عام، عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية، والمتهم "محمد.ال.ع"38 عام، عاطل مقيم حى السلام، بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "محمود.م.ع"22 عام، عاطل مقيم نفس العنوان، بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "محمد.م.م"27 عام، عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية، بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "شعبان.م.ف"34 عام عاطل، مقيم الشهداء بحوزته سلاح ابيض"مطواه".

بمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.