video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القبض على 10 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإثنين، 08 أبريل 2019 02:33 م
القبض على 10 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 10 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء، فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وكان اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من، المتهم "محمد.م.م"50 عام، عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير، بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "احمد.ص.أ"33 عام عاطل، مقيم دائرة مركز ابوصوير، بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "اسلام.ا.م"29 عام عاطل، مقيم ابوعطوة بحوزته سلاح ابيض "سكين"، والمتهم "احمد.ح.م"28 عام عاطل، مقيم دائرة مركز القنطرة غرب، بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "احمد.م.ع"28 عاطل، مقيم المستقبل بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "مصطفى.ع.ا"33 عام، عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية، والمتهم "محمد.ال.ع"38 عام، عاطل مقيم حى السلام، بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "محمود.م.ع"22 عام، عاطل مقيم نفس العنوان، بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "محمد.م.م"27 عام، عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية، بحوزته سلاح ابيض"مطواه"، والمتهم "شعبان.م.ف"34 عام عاطل، مقيم الشهداء بحوزته سلاح ابيض"مطواه".
 
بمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على تاجر أدوات منزلية و7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

سكين

حمله امنيه

اسلحه بيضاء




لا تفوتك
السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة