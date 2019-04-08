video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و36 قطعة حشيش فى الغربية

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:53 ص
القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و36 قطعة حشيش فى الغربية حشيش - صورة أرشيفية
الغربيه - محمد طارق
إضافة تعليق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى وكمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقه له من ضبط "م س" وبحوزته سلاح نارى "بندقيه خرطوش"، 36 قطعة حشيش كبيره الحجم .

تم نقل المتهم لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح والمواد المخدره للاتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 3807 هاربين من أحكام وتحصيل 115 ألفا و03 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

اخبار مصر

اخبار الغربيه

قسم ثان طنطا

مباحث الغربيه

سلاح نارى

مواد مخدره

اخبار الحوادث




لا تفوتك
فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة