القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و36 قطعة حشيش فى الغربية

الغربيه - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى وكمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه .

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقه له من ضبط "م س" وبحوزته سلاح نارى "بندقيه خرطوش"، 36 قطعة حشيش كبيره الحجم .

تم نقل المتهم لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح والمواد المخدره للاتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق .