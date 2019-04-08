القبض على تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة فى الغربية

الغربية محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بنطاق القسم .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، والنقيب أحمد جمعه معاون المباحث، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة، مكون من "طه م ح"عاطل، ومقيم بمحلة مرحوم، "عبد الفتاح م"عاطل ومقيم بقطور.

بمناقشة المتهمين، اعترفا بارتكابهم عدة وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب المغافلة، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 8 هواتف محمولة مبلغ بسرقتها، سلاح أبيض، مبلغ مالى.