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الفريق محمد فريد يشهد إحدى مراحل المناورة " بدر 2019 " بالجيش الثالث

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:12 م
الفريق محمد فريد يشهد إحدى مراحل المناورة " بدر 2019 " بالجيش الثالث الفريق محمد فريد يشهد إحدى مراحل المناورة " بدر 2019 "
كتب زكى القاضى
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شهد الفريق محمد فريد ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة  ، إحدى مراحل المناورة "بدر 2019" التى  تنفذها وحدات الجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتى تستمر لعدة أيام وذلك  في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وبالتزامن  مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء الحبيبة .

تضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمناورة وملخص الأعمال السابقة كما شملت المرحلة  إدارة أعمال قتال الأسلحة المشتركة وكافة عناصر تشكيل المعركة لتحقيق المهام المخططة  فى التوقيتات المحددة.

وقام الفريق محمد فريد  ،بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة أثناء إدارة المرحلة لقياس قدرة القادة على مختلف المستويات فى مجابهة المتغيرات الحادة فى سير أعمال القتال ، مؤكداً على ضرورة البعد عن النمطية فى التنفيذ وإبتكار أساليب جديدة تساعد على سرعة تحقيق المهام فى التوقيتات المحددة .

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للعناصر المشاركة والمشاهدين كما ناقش عدداً من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية فى المرحلة وأجاب عن إستفساراتهم ونقل الخبرة لهم ، وأثنى على الأداء المتميز للعناصر المشاركة وما وصلت إليه من مهارات ميدانية وقتالية مكنتها من تنفيذ كافة المهام المخططة والطارئة بقدرة وكفاءة عالية.

حضر المرحلة عدداً من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

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رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المناورة "بدر 2019"

المعاهد العسكرية

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الجيش المصرى

محمد فريد




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