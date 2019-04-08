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الشيخ محمد بن زايد يستقبل وفد تمكين المرأة العربية فى مهام حفظ السلام

الإثنين، 08 أبريل 2019 06:58 م
الشيخ محمد بن زايد يستقبل وفد تمكين المرأة العربية فى مهام حفظ السلام الشيخ محمد بن زايد
كتب آسر أحمد
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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم في مجلس قصر البحر، الوفد المشارك فى برنامج "تطوير قدرات المرأة العربية فى مهام حفظ الأمن والسلام"، الذى يقام فعالياته فى مدينة ابو ظبي الإماراتية.

ونشر ولى عهد أبو ظبى، صوراً من استقبال الوفد ، عبر حسابه الشخصى، وظهر بن زايد وسط الوفد فى صورة رسمية، وآخرى اثناء القاء كلمته وسط الحاضرين.

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وفى تصريح لولى عهد أبو ظبى لوكالة الأنباء الإماراتية، قال "إن تعزيز قدرات ومهارات المرأة العربية في مجالات حفظ الأمن والسلام يسهم في إعداد كوادر نسائية عربية مؤهلة قادرة على القيام بدور فاعل في خدمة شعوبهن وشعوب العالم وحفظ أسس الأمن والسلام الإقليمي والدولي وتحقيق السلم والتنمية فيهما".

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

 

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

 

وكان من ضمن الحاضرين الاستقبال، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ سرور بن محمد آل نهيان، و الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان و الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.


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