وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات للصحفيين- حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية- " قدم أحد السكان - أثناء دوريتنا في أنقاض مخيم اليرموك - معلومات حول وجود أسلحة وذخائر تركها مسلحو "داعش" في نفق تحت منزل .. وعلى الفور جرى تفتيش هذا النفق بالتعاون مع هيئة الأمن السورية، وتم العثور فيه على الذخائر، وتسليمها للمهندسين العسكريين السوريين لإزالتها".

وأفاد المتحدث بأن المهندسين العسكريين السوريين قاموا بتفجير هذه الذخائر في النفق نفسه؛ بعد تفتيش المنطقة المحيطة به، والمساكن القريبة؛ للتأكد من عدم وجود مدنيين فيها، مشيرا إلى أن من بين هذه الذخائر قذائف يدوية الصنع، وألغاما أرضية، إضافة إلى قاذفة صواريخ صنعها المسلحون من الصفائح المعدنية والأنابيب.