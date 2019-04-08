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الإثنين، 08 أبريل 2019 07:51 م
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السيطرة على حريق نشب بجرار قطار بمحطة مركز أبوتشت بقنا

الإثنين، 08 أبريل 2019 07:01 م
السيطرة على حريق نشب بجرار قطار بمحطة مركز أبوتشت بقنا قطار - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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نشب حريق بجرار قطار 980 (vip) القادم من القاهرة متجهًا إلى أسوان، وذلك أثناء مروره بمحطة قطار ابوتشت، وعلى الفور تم التعامل مع الحريق باستخدام أجهزة الإطفاء الخاصة بالقطار.

كان اللواء مجدى القاضى تلقى إخطاراً من الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، يفيد باندلاع حريق بجرار قطار الصعيد القادم من القاهرة متجهًا إلى أسوان بمحطة سكك حديد أبوتشت، ونتج عن الحريق بعض التلفيات بالقطار، وتم نزول جميع الركاب.

وعلى الفور تم استدعاء الحماية المدنية لإطفاء الحريق ومنع امتداده إلى بقايا عربات القطار، وتم تأمين كافة الركاب لحين استئناف الحركة وعودتها إلى طبيعتها.

 


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