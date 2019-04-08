السيطرة على حريق بأحد خطوط إنتاج السماد بمصنع كيما أسوان

وكان بلاغاً وصل إلى غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع كيما أسوان، وعلى الفور أعطى المقدم هيثم شحاته، وكيل إدارة الحماية المدنية بأسوان، توجيهاته بسرعة تحرك 4 سيارات إطفاء لمكان البلاغ والتعامل مع الحريق.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق شب نتيجة ماس كهربائى، بالطابق الرابع ادخل مبنى السماد بأحد ماكينات خط الإنتاج، وتمت السيطرة على الحريق من خلال تعامل سيارتين فقط من الأربعة واتخاذ إجراءات التبريد اللازمة.