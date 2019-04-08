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السيطرة على حريق بأحد خطوط إنتاج السماد بمصنع كيما أسوان

الإثنين، 08 أبريل 2019 09:53 م
السيطرة على حريق بأحد خطوط إنتاج السماد بمصنع كيما أسوان السيطرة على حريق - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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سيطرت الحماية المدنية على حريق شب مساء اليوم الاثنين، بأحد ماكينات خط الإنتاج داخل مصنع كيما أسوان، دون حدوث إصابات، وجارى حصر التلفيات.

وكان بلاغاً وصل إلى غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع كيما أسوان، وعلى الفور أعطى المقدم هيثم شحاته، وكيل إدارة الحماية المدنية بأسوان، توجيهاته بسرعة تحرك 4 سيارات إطفاء لمكان البلاغ والتعامل مع الحريق.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق شب نتيجة ماس كهربائى، بالطابق الرابع ادخل مبنى السماد بأحد ماكينات خط الإنتاج، وتمت السيطرة على الحريق من خلال تعامل سيارتين فقط من الأربعة واتخاذ إجراءات التبريد اللازمة.

 


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