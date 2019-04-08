السواق طلع تاجر مخدرات.. اعترف بحيازة 800 جرام هيروين والنيابة تقرر حبسه

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 800 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح نارى، أنه اعتاد ترويج المخدر على عملائه، مستخدما سيارة تاكسى فى نقل بضاعته وتوصيلها لعملائه.

وأضاف المتهم أن استخدامه السيارة التاكسى فى نقل مخدر الهيروين حتى لا يشتبه رجال المباحث به، بالإضافة إلى سهولة تحركه بكافة المناطق ولقاء عملائه مدعيا أنهم زبائن يتولى توصيلهم، كما اعترف بحيازته لسلاح نارى فرد خرطوش، لاستخدامه فى الدفاع عن نفسه خلال ترويج المواد المخدرة.

وأرشد المتهم عن هوية أحد الأشخاص يحصل منه على المواد المخدرة، حيث يكثف رجال المباحث جهودهم للقبض عليه، واستنادا لاعترافات المتهم وتحريات رجال المباحث، أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم بد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد اتجار "هشام. ر" عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه أثناء قيادته سيارة تاكسى، وبحوزته 800 جرام من مخدر الهيروين، وميزان حساس، وفرد خرطوش وطلقتين وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.