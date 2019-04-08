السعودية تعلن مقتل إرهابيين وضبط اثنين آخرين فى عملية استباقية بالقطيف

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أعلنت الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية اليوم،الاثنين، مقتل إرهابيين اثنين وضبط اثنين آخرين في عملية استباقية بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وقال المتحدث الأمني برئاسة أمن الدولة فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم،الاثنين، إن الجهات المختصة تمكنت من رصد أربعة عناصر من المطلوبين أمنيًا، وهم يستقلون سيارة للقيام بعمل إرهابي وحينما قامت الجهات الأمنية باعتراضهم ومطالبتهم بتسليم أنفسهم بادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن فتم التعامل معهم.

وأوضح أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين وضبط اثنين آخرين وتبين انهم من المطلوبين امنيا وارتباطهم جميعا بعدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية بمحافظة القطيف كما تم ضبط أسلحة متنوعة بحوزتهم.