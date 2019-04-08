السعودية: اجتماع أوبك فى مايو محورى للبت بتمديد اتفاق خفض المعروض

رويترز

قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودى، اليوم الاثنين، إن من السابق لأوانه، الحديث عن اجتماع بين أوبك وحلفائها على تمديد اتفاق خفض المعروض، لكن اجتماعا من المقرر عقده فى مايو سيكون محوريا لأن أثر التخفيضات الحالية سيظهر على نحو أوضح بحلول ذلك الوقت.

تعقد لجنة وزارية مشتركة بين أوبك وغير الأعضاء - لجنة المراقبة الوزارية المشتركة - اجتماعا فى مايو.

وقال الوزير خالد الفالح "اللجنة ستكون نقطة نقاش محورية لأننا سنعلم يقينا بحلول ذلك الوقت أين يقع الاجتماع، والأهم، قبل أن نطلب الاجتماع، أننا سنعلم وجهة العوامل الأساسية. أعتقد أن مايو سيكون محوريا، وأضاف الفالح أن مخزونات النفط مازالت أعلى من المتوسط لكن السوق تتجه صوب إعادة التوازن.