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السجن 3 سنوات لعامل وحداد مسلح لتعطيلهما المواصلات العامة بالإسكندرية

الإثنين، 08 أبريل 2019 01:56 م
السجن 3 سنوات لعامل وحداد مسلح لتعطيلهما المواصلات العامة بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن 3 سنوات لكل من "ع.ع.ع" عامل، و"ن.ع.ح"، حداد مسلح، لتعطيلهما مواصلات عامة وسرقة مهمات أميرية.

 

وصدر القرار، برئاسة المستشار وحيد صبرى، رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشارين مجدى سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومى القطعانى.

 

وتعود الواقعة فى القضية رقم 1057 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، والمقيدة برقم 147 جنايات أمن دولة طوارئ، إلى تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بالقبض على المتهمين لسرقتهما قفزان الفلنكات الخاصة بقضبان السكة الحديد.

 

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة العامرية أول، عن قيام كل من المدعو "ع.ع.ع" 33 عامًا، عامل، و"ن.ع.ح" 46 عامًا، حداد مسلح، وهما مقيمان بمنطقة العامرية، بفك وسرقة 46 قفيزا حديديا خاصا بتثبيت القضبان بالفلنكات بالهيئة العامة للسكة الحديد بخط العامرية، ووضعها داخل جوال بلاستيك أبيض اللون، مما أدى إلى تعطل القطارات على خط "العامرية- المتراس".

 

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة العامرية من ضبطهما، قبل بيع تلك المسروقات للعاملين بالخردة.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضهما على النيابة العامة، أقرا بسرقة تلك القفزان عدة مرات، وبيعها بالكيلو لعمال الخردة، فقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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