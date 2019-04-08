"الزراعة": توفير جميع الأسمدة الصيفية لـ650 ألف فدان تابعة لأرض الإصلاح

كتب عز النوبى

قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إن جميع الأسمدة الصيفية متوفرة لجميع أراضى الإصلاح الزراعى بمحافظات الجمهورية، والبالغة 650 ألف فدان، مؤكدا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الأزوتية، ولايوجد أزمات حاليا فى صرف المقررات الصيفية.

وأضاف رئيس جمعية الإصلاح ، أنه منذ بدء الموسم الجديد، يتم صرف المقررات السمادية يتم صرف 2 شيكارة للفدان واستكمال باقى الحصص بالمعاينة على الطبيعة، لمن يزرعون أرض الإصلاح بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، مؤكدا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية.

كانت وزارة الزراعة، أعلنت عن استحداث أختام جديدة لمنظومة "البركود"، وهى منظومة تتبع الأسمدة منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها الى الجمعيات الزراعية ، تختم البوليصة بختم رئيس الجمعية الزراعية الموجود، والختمين الجديدين واحد بحوزة أمين الجمعية والأخر من أمين المخزن، حتى تكون المسؤولية ثلاثية، وليست فردية ، وتتميز الأختام الجديدة بكتابة حروف وأرقام عليها غير قابلة للتزوير تمنع التلاعب في بوليصة الشحن، وعند اعتماد البوليصة يتم تسليمها لمصنع الإنتاج بعلم الوصول، ومن يخالف ذلك يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحويل المخالفة الى النيابة، وهدفها وصول الدعم لمستحقيه وحماية الفلاح.