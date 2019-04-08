الخارجية تنشر "خارطة طريق القاهرة لتعزيز أداء مهام حفظ السلام"

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نشرت وزارة الخارجية، اليوم،الاثنين، "خارطة طريق القاهرة لتعزيز أداء مهام حفظ السلام".

وذكرت الوزارة - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن خارطة الطريق تهدف لدفع الجهود الجارية لإصلاح مهام حفظ لسلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك من خلال طرح توصيات عملية وقابلة للتطبيق لتنفيذ مبادرة سكرتير عام الأمم المتحدة "العمل من أجل حفظ السلام" و"إعلان الالتزامات المشتركة" الناتج عنها، وذلك بأسلوب شامل ومتوازن ومتسق يؤكد المسئوليات والالتزامات المشتركة لكافة الفاعلين الرئيسيين.

وأضافت أن التوصيات الواردة في خارطة الطريق تصب في الهدف الجوهري لمبادرة السكرتير العام، وهو تعزيز أداء، وبالتالي فاعلية، مهام حفظ السلام الأممية.

وتستند "خارطة طريق القاهرة" إلى نتائج "مؤتمر القاهر الإقليمي رفيع المستوى حول تعزيز أداء عمليات حفظ السلام: من صياغة الولاية وحتى خروج المهمة" والذي تم تنظيمه من جانب الحكومة المصرية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بدعم من الشركاء الدوليين والإقليميين، يومي 18 و19 نوفمبر 2018.

وقد أتاح المؤتمر منصة لكبريات الدول العربية والأفريقية المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في مهام حفظ السلام لتبادل وجهات النظر مع الدول المستضيفة لمهام حفظ السلام، وأعضاء مجلس الأمن، وكبار الممولين، وسكرتارية الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتجمعات والآليات ذات الصلة بجهود حفظ السلام في أفريقيا، فضلاً عن مراكز الفكر الرائدة والأكاديميين والخبراء المتخصصين في هذا المجال. ومن ثم، فإن "خارطة طريق القاهرة" تعكس آراء طيف واسع من الفاعلين الرئيسيين إزاء مسألة تعزيز أداء مهام حفظ السلام.

وأوضحت وزارة الخارجية أن "خارطة طريق القاهرة" قد استفادت، في نسختها النهائية الحالية، من التعليقات والمدخلات التي تم تلقيها من الدول الأعضاء وسكرتارية الأمم المتحدة وأهم الفاعلين في هذا المجال في إطار عملية تشاورية موسعة، بما في ذلك من خلال سلسة من الفعاليات التي نظمتها البعثة الدائمة المصرية لدى الأمم المتحدة بنيويورك منذ انعقاد المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى، بما في ذلك مؤخراً على هامش المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في مارس 2019 بنيويورك.